الإصابة تحرم لاعبا هلاليا من اللعب بمونديال البرازيل

حرمت الإصابة سيجاندو كاستيلو، لاعب فريق الهلال السعودي والمنتخب الإكوادوري، من الذهاب مع منتخب بلاده المشارك بكأس العالم 2014 في البرازيل بعد تأكيدات الاتحاد الإكوادوري يوم الأحد بعدم جاهزية اللاعب.

وتعرض كاستيلو لإصابة في أربطة الركبة اليمنى في المباراة الدولية الودية أمام المكسيك التي فازت 3-1. فيما اختار الكولومبي رينالدو، مدرب منتخب الإكوادور، أوسفالدو ميندا لاعب تشيفاس الأميركي.

وتلعب الإكوادور في المونديال ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب فرنسا وسويسرا وهندوراس، وضمت القائمة النهائية أسماء اللاعبين:

في حراسة المرمى: أدريان بوني ومكسيمو بانغيرا والكسندر دومينغيز. وفي خط الدفاع خورغي غواغو وأوسكار باغي وفريكسون ايرازو وخوان كارلوس وغابريل اخيلييه وجون نارفيز ووالتر ايوفي.

وضم خط الوسط: كارلوس غرويزو واوسفالدو ميندا وكريستيان نوبوا وريناتو ايبارا وانطونيو فالنسيا ولويس ساريتاما وفيديل مارتنيز واديسون منديز وفيليبي كاسيدو.

بينما احتوى الهجوم على كل من فيليبي كاسيدو وجواو روخاس وخايمي أيوفي وجيفرسون مونتيرو وميكايل أرويو.