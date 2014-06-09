رئيس الفيفا: اتهامات مونديال قطر.. "عنصرية"

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر أن مزاعم الفساد حول قطر تتسم بالعنصرية، وذلك على هامش كونغرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي عقد في ساو باولو.

وكانت قطر نالت شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2022 في 2 ديسمبر عام 2010، ومنذ ذلك التاريخ ومزاعم الرشوة تطالها.

وقال بلاتر أمام عائلة الاتحاد الإفريقي "هناك نوع من العاصفة ضد الاتحاد الدولي فيما يتعلق بكأس العالم في قطر.. للأسف هناك الكثير من العنصرية والتمييز.. هذا الأمر يجعلني حزينا"، مشيرا إلى أن الفيفا سيحارب "كل أشكال العنصرية والتمييز".

في المقابل، دان الاتحاد الإفريقي خلال جمعيته العمومية في ساو باولو ما وصفه بـ"الهجمات البغيضة المتعمدة والمتواصلة والمهينة من قبل بعض وسائل الإعلام، وتحديدا البريطانية التي تطال سمعة ونزاهة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيسه وأعضائه، والاتحادات المنضمة إليه وكامل القارة الإفريقية".

وأعلن الاتحاد الإفريقي بأنه يطالب اللجنة التنفيذية للفيفا "برفع دعوى قانونية إذا اقتضى الأمر من أجل أن يحاسب هؤلاء الذين يتعرضون للاتحاد الإفريقي ورؤسائه".