بلاتر: المسابقات الأوروبية سبب إصابات اللاعبين

اعتبر السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن طول فترة المسابقات الأوروبية هو السبب الرئيسي للإصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين قبيل انطلاق بطولة كأس العالم بالبرازيل.

وقال بلاتر خلال تواجده في مدينة ساو باولو البرازيلية التي تستعد لاستقبال المباراة الافتتاحية للمونديال بعد ثلاثة أيام: "المسابقات تمتد إلى فترات طويلة للغاية. دائما ما يشارك نفس اللاعبين في جميع المسابقات. هم الآن مرهقون بشكل كبير".

وكان بلاتر قد أعرب عن استيائه من الإرهاق الذي كان يعانيه بعض النجوم العالميين أثناء مونديال جنوب إفريقيا 2010، ما تسبب في هبوط المستوى الفني لتلك البطولة، حسبما أفاد بلاتر آنذاك.

وانضم كل من الفرنسي فرانك ريبيري والألماني ماركو ريوس إلى قائمة طويلة من اللاعبين الغائبين عن المونديال بسبب الإصابة، يأتي على رأسهم الكولومبي رادميل فالكاو. ويشارك بعض اللاعبين الآخرين في مونديال البرازيل رغم عدم جاهزيتهم بدنيا بشكل كامل، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال.

ويمكن أن تفهم تصريحات بلاتر على أنها انتقادات للفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والمنافس المحتمل أمام بلاتر في انتخابات رئاسة الفيفا.