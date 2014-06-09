دورتموند يصفع برشلونة: رويس ليس للبيع

أكد نادي بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الالماني لكرة القدم، ان مهاجمه ماركو رويس الذي اصيب قبل ايام قليلة من انطلاق المونديال ولن يشارك فيه، ليس للبيع.



واوضح مدير بوروسيا دورتموند ميكايل تسورك في مقابلة تنشرها صحيفة "دي فيلت" غدا الثلاثاء، "اولا، ماركو رويس قال بنفسه انه سيلعب الموسم المقبل مع دورتموند. وثانيا، من غير المفيد طرح عرض لاننا لا ننوي التخلي عنه".



وتأتي تصريحات تسورك ردا على شائعات ترددت في الصحف الاسبانية مفادها ان برشلونة وصيف البطل قدم عرضا قيمته 35 مليون يورو.



واصيب رويس في المباراة الدولية الودية ضد ارمينيا الجمعة الماضي بتمزق جزئي في اربطة الكاحل وسيغيب من 6 الى 7 اسابيع عن الملاعب.



وخاض رويس (25 عاما) موسما رائعا مع بوروسيا دورتموند سجل خلاله 16 هدفا في الدوري، وثنائية رائعة في مرمى ريال مدريد الاسباني في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.



وانضم رويس الى بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الكأس المحلية ايضا، عام 2012 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ، ويمتد عقده مع ناديه الحالي حتى 2017.



