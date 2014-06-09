دييغو كوستا: أصعب قرار بحياتي تمثيل منتخب إسبانيا

حلّ دييغو كوستا، مهاجم فريق أتليتكو مدريد ومنتخب إسبانيا، ضيفاً خاصاً في الثانية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على شاشة "العربية"، مع الزميلة ليليان تنوري، في سلسلة مقابلات خاصة بدأت القناة بعرضها منذ يوم الأحد الماضي.



وكشف كوستا لقناة "العربية" أن اتخاذ قرار اللعب لصالح بطلة العالم كان قراراً صعباً: "كان قراراً صعباً اتخذته، وأنا أفكر في الأفضل لمسيرتي الرياضية، أعتقد أنني هكذا سأقدم الكثير للمنتخب الاسباني، واتخذت القرار الذي اقتنعت به، نلت الجنسية الاسبانية، وهو أمر شخصي لا أعرف لماذا أخذت الامور أكثر من حجمها".



وتحدث المهاجم المبدع عن مدرب البرازيل سكولاري: "لم اسمع عن تصريح سكولاري هذا، وأنا في حياتي المهنية لم يكن هناك اي شيء سهل، عانيت وكافحت كثيراً حتى وصلت الى ما أنا عليه، بالطبع بعد أدائي مع أتلتيكو من الطبيعي أن أكون في تشكيلة المنتخب الإسباني، ولكنني لم أتخذ قراري على هذا الاساس، فأنا أفكر دائماً مع عائلتي ونتخذ القرار المناسب دائماً.



وأضاف: "أنا برازيلي الجنسية ولا أخفي هذا الواقع عن أحد، لأن البرازيل مسقط رأسي، وأنا أرغب في العيش هناك، وأحب البرازيل كثيراً وشعبها الرائع، وسأذهب للمشاركة في كأس العالم وكل شيء سيكون على ما يرام.. إنه فعلاً أمر مثير أن أشارك في المونديال مع منتخب آخر، وأنا أتمنى أن يكون أدائي جيداً هناك، لأثبت للجميع أن كرة القدم عالمية، ولا تعرف المستحيل، وأينما لعبت سيكون من أجل الفوز ومن أجل هذه اللعبة التي أعشقها، وأتمنى أن يتفهم الجميع ذلك".



وحول منافسته مع ميسي ورونالدو أفضل لاعبين بالعالم، قال: "كل ما حققته في حياتي أتى بعد عمل ومجهود كبيرين، أعتقد أن منافسة لاعبين عالميين أمثال رونالدو على لقب الهداف، ليس أمراً متاحاً للجميع، هذا بفضل مساندة زملائي في الفريق، وأنا عموماً لا أضع هدفاً بعينه نصب عيني، لكن دائماً أحاول التركيز على العطاء القوي وبذل المجهود، أتدرب بشكل مستمر، أنا ملتزم بالتدريبات وبتعليمات المدرب، اخلص لعملي فيخلص هو لي، هذا ما احب ان اقوم به دائماً، أما الانجازات فتأتي لاحقاً، وبالطبع كل من يتعب لابد ان يكون طريقه مفتوحاً نحو الافضل دائماً".



وتكلم كوستا عن زملائه الذين فازوا بلقب الليغا: "يتوجب على احدنا ان يكون متواجدا خلال اللحظات الحاسمة، والحمد لله انني كنت اوفق في هذا، لكن الفضل يعود للفريق كله، فلدينا لاعبون قديرون مثل فيا، ادريان، دييغو، وهم لاعبون على مستوى عالٍ جداً، ولديهم سمعة عالمية، للفوز بالبطولات يجب على الفريق الاستمرار على نفس العقلية والروح والقتالية، وإذا ابتعدنا عن هذا الخط فسيكون من الصعب تحقيق شيء كما فعلنا هذا الموسم".



وأسهب اللاعب البرازيلي الأصل، عن مدرب أتليتكو الأرجنتيني سيميوني: "المدرب سيميون لم يكن مهما بالنسبة في فقط، لكن بالسنة لفريق اتلتيكو كاملا، استطاع إحداث تغيير كبير بفضل رؤيته الصائبة وبفضل الروح القتالية والحماسة، فقد أعطانا روحاً مختلفة، وخلق شخصية عالية لدى كل واحد في الفريق، علاقتنا به رائعة وأنا أكن له الاحترام والتقدير، وكفريق نشعر بأن له فضلاً كبيراً في الوصول الى ما حققناه هذا الموسم".



وحول الفارق بين زميليه السابقين فيا وفالكاو: "هما لاعبان كبيران، فالكاو لاعب من الطراز العالمي، عطفا على ما حققه، وهو لاعب قناص للفرص، فيا لاعب يعتمد على المهارة العالية، ولديه خبرة كبيرة في كافة المنافسات، وساعدنا كثيرا في البطولات التي نافسنا عليها هذا الموسم، ولكن رغم اختلاف ميزاتهما الا انهما لاعبان كبيران يستطيعان العطاء في اي من الفرق العالمية".



ويرى كوستا أنه لاعب مقاتل بخط الهجوم: "القتالية هي احدى ميزاتنا، لا ننسى اننا ننافس ضد فرق كبيرة كبرشلونة وريال مدريد اللذين يملكان لاعبين ذوي امكانيات كبيرة. انا شخصيا انسان مقاتل وهذا من ابرز صفاتي، الجميع يعرف عني ذلك، عانيت كثيرا حتى وصلت الى هنا، وبالكفاح والجد تمكنت من تحقيق الكثير مما يتمنى اي لاعب تحقيقه في زمن قياسي، وساعدني زملائي فنحن كذلك لدينا المهارة والخبرة، ولكن العمل اللياقي هو أحد أسلحتنا، فنحن نعمل على نقاط الضعف لدى المنافسين وعلى نقاط القوة في فريقنا".



وحول حقيقة انتقاله إلى فريق تشيلسي الإنجليزي الموسم المقبل: "انا إلى الآن لست مشغولاً بهذا الموضوع، حالياً أنا أود الاستمرار مع فريقي، فأنا سعيد هنا، وانتقالي لفريق آخر يتوقف على عدة عوامل، ليست فقط الشخصية، وإذا حصلت على عرض من الدوري الالماني او الانجليزي وكان لانتقالي مردود ايجابي عليّ وعلى الفريق فليكن كذلك، دائماً عندما يأتي عرض عليّ دراسته من كل النواحي المادية، العائلية، النفسية والاجتماعية، وبعد ذلك سأقرر".



وتحدث عن اللغة الإنجليزية، والفرق بين بطولة البريمرليغ الإنجليزية والليجا الإسبانية: "الفرق هو اللغة.. الدوري الانجليزي يعتمد على الايقاع القوي واللياقة، هو دوري صعب فيه الكثير من الاحتكاكات وعلى اللاعب ان يمتلك لياقة عالية كي يتمكن من المنافسة والصمود هناك، انه الدوري الوحيد الذي لا يتوقف طيلة الموسم، دائما مباريات ومنافسات على كافة الجهات، يحتاج بالفعل الى قوة بدنية، هذا بجانب المهارة، وهو دوري يتطلب من كل لاعب المزيد من العطاء بعد كل مباراة".



ووصف كوستا مدافع برشلونة السابق بويول بأنه من أصعب المدافعين: "من المدافعين الذين احب دائما اللعب امامهم هو poyol بويول، مدافع قدير، وهو كان دائماً اصعب مدافع عليّ مواجهته، إنه امر صعب وجميل في الوقت نفسه، فعند مواجهة الكبار تعرفين إمكانياته ويصبح لديك تحدٍّ أكبر وهو ان تتغلبي على الكبار، فأن تتغلبي على العاديين امر عادي، وفيما يخص الحراس هناك فالديز وكاسياس من افضل الحراس ومن اصعب ما يكون ان تسجل في مرماهما".



وتطرق مهاجم الإسبان عن الكرة العربية قائلاً: "أعتقد أن كرة القدم العربية في تطور مستمر، والدوريات العربية تحرص على التعاقد مع أجانب ذوي اسماء كبيرة، لذلك اللاعبون الاجانب يعطون المحليين خبرة كبيرة، فيتعلمون منهم دائماً، بذلك تستفيد كرة القدم العربية".

وأضاف: "على الشخص أن يكون مستعداً لخوض تجارب جديدة، ودائماً يجب أن يكون لدى الانسان تجدد وهذا ما أؤمن به دائماً، الشعب العربي شعب طيب ومضياف، يحب التطور ويعمل في استمرار على تطوير ذاته، وهذا ما أحبه وهو هدفي في الحياة".

