ساوباولو محاطة بـ"الاحتجاجات" واتهامات ضد الفيفا

بخلاف موجة الاحتجاجات والمظاهرات التي تعم شوارع مدينة ساوباولو البرازيلية بسبب إضراب عمال المترو والمواصلات المطالبين بزيادة في الأجور وأيضا التوافد المتوقع لعدد من الشخصيات السياسية البارزة لحضور حفل افتتاح المونديال والمباراة الأولى بين نجوم السامبا والمنتخب الكرواتي ستكون هذه المدينة البرازيلية على موعد نهار الثلاثاء مع اجتماع الكونغرس الرابع والستين للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويأتي هذا الكونغرس وسط عاصفة من الاتهامات بالفساد طالت المؤسسة الكروية وعددا من أعضائها، كما طالبت خمسة من كبرى الشركات الراعية للبطولة، بالتحقيق في اتهامات الفساد داخل أروقة الفيفا وما ترتب عليه من آثار أضرت بسمعة الهرم الكروي قبل أن تواصل تلك الشركات التجارية رعايتها للعرس العالمي.

في المقابل سيكون جوزيف بلاتر محط أنظار الإعلام والصحافة العالمية لما تواجه إدارته من انتقادات حادة في التعامل مع تلك الاتهامات، بلاتر نقل عنه اليوم تصريح مفاده أن القرار النهائي بشأن الاتهامات التي تشوب تنظيم قطر لمونديال 2022 سوف يتخذ بين شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، وهذا ما سيعلنه خلال اجتماع الكونغرس المحامي الأميركي مايكل غارسيا، المكلف بالتحقيق في نزاهة التصويت لمونديالي قطر وروسيا، إذ من المتوقع أن يقوم غارسيا بإلقاء كلمة خلال الكونغرس.