قادة العالم وشخصيات سياسية يحضرون افتتاح المونديال

سيكون عدد من الرؤساء والشخصيات السياسية المعروفة في مقصورة ملعب كورنثيانز أرينا في ساوباولو البرازيلية، لحضور المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم والتي ستجمع بين أصحاب الأرض وكرواتيا.

وسيكون من ضمن الحضور إلى جانب رئيسة البرازيل ديلما روسيف، رؤساء كل من الأوروغواي وغانا ورئيس بوليفيا إيفو موراليس ورئيس أنغولا والرئيس علي بونغو رئيس الغابون ورئيس وزراء كرواتيا والأمير ألبرت أمير موناكو وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

أما فلاديمير بوتين رئيس روسيا التي ستستضيف النهائيات في2018 فقد أعلن أنه سيحضر المباراة النهائية يوم 13 يوليو على ملعب الماركانا في ريو دي جانيرو، فيما ستحضر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقاء ألمانيا والبرتغال في مدينة سلفادور يوم الاثنين المقبل في أولى مباريات "ناسيونال مانشافت" في البطولة.