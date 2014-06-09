ماندزوكيتش: غوارديولا رائع.. ولكن أرغب بالرحيل

أعلن ماريو ماندزوكيتش، مهاجم منتخب كرواتيا، رغبته بالخروج من فريق بايرن ميونيخ الألماني الموسم المقبل بعدما تضاءلت فرص مشاركته كلاعب أساسي في خطة المدرب غوارديولا.

وقال ماندزوكيتش في تصريحات لصحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الكرواتية، إنه لا يستطيع اللعب وفق رؤية المدير الفني بيب غوارديولا، وهو ما اتضح بشكل صريح في ختام الموسم الماضي، وقال: "عرفت ذلك منذ البداية، وحاولت أن أتكيّف مع خطة اللعب الجديدة ولم أستطع، لقد أخبرت رئيس النادي كارل هاينز رومينيغه قبيل نهائي الكأس بذلك، الرحيل مفيد للجميع".

ورغم ذلك امتدح المهاجم الكرواتي الذي يستعد لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم، مدربه غوارديولا، واعتبر مسيرته مع النادي البافاري الأفضل في مشواره، "إنه ناد كبير، وأمضيت وقتاً رائعاً مع البايرن، لكن دعنا نتحلَّ بالصراحة، لا يمكنني اللعب بكامل قوتي وفق طريقة غوارديولا مهما بذلت من جهد".

وساهم ماندزوكيتش فوز بايرن بثلاثية في عام 2013 تحت قيادة المدرب يوب هاينكس، وسجل في الموسم الفائت 26 هدفاً رغم قلة عطائه، وبات مرشحاً للخروج وسط اهتمام كبير من نادي آرسنال ومان يونايتد الإنجليزيين بجانب ريال مدريد الإسباني.