ميلان يقيل سيدروف ويعين انزاغي بديلاً له

اعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم اليوم الاثنين رسميا تعيين لاعبه السابق فيليبو اينزاغي مدربا لفريقه خلفا للهولندي كلارنس سيدورف.



واعلن ميلان في بيان مقتضب من صدرين على موقعه في شبكة الانترنت، سحب مهمة الاشراف على الفريق الاول من سيدورف وتسليمها الى مدرب الشباب فيليبو اينزاغي، وهو الخيار الذي تبناه النادي في 26 مايو.



وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم ان ميلان لم يتوصل الى اتفاق مع سيدورف وقد يدفع له اجره كاملا حتى نهاية عقده عام 2016.



ويدرب اينزاغي (40 عاما) فريق الشباب منذ اعتزاله كلاعب قبل عامين، وهو هداف ميلان بين 2001 و2012.



وكان ميلان انفصل عن مدربه ماسيميليانو اليغري في يناير الماضي بسبب ضعف النتائج وعين سيدورف بدلا منه، لكن الاخير لم يستطع الصمود اكثر من 5 اشهر.



واستطاع سيدورف، زميل اينزاغي في الفريق سابقا، تحسين موقع ميلان على لائحة الترتيب حيث انهى الموسم في المركز الثامن، لكنه لم يستطع تأهيله الى اي من المسابقتين الاوروبيتين (دوري الابطال ويوروبا ليغ).



