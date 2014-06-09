هودل: اللعب بسترلينغ أمام إيطاليا "مغامرة"

يعتقد جلين هودل المدرب السابق لإنجلترا أن طرد رحيم سترلينغ في مباراة ودية للفريق أمام الإكوادور سيتسبب في صداع للمدرب الحالي روي هودجسون قبل أول مباراة للمنتخب في كأس العالم لكرة القدم أمام إيطاليا.

وخرج سترلينغ جناح ليفربول مطرودا بعد عرقلة أنطونيو فالنسيا الأسبوع الماضي ووصف هودجسون المخالفة بأنها متهورة بعدما أثارت غضب لاعب الإكوادور والذي طرده الحكم أيضا.

ومنذ ذلك الحين أشار هودجسون إلى أن هذه المخالفة لن تؤذي فرص سترلينغ لكن هودل أكد أمس الأحد أن المدرب الحالي لإنجلترا يجب عليه التفكير الآن في مدى ثقته باللاعب البالغ من العمر 19 عاما.

وقال هودل: "كان سيفكر بالتأكيد في الدفع به منذ البداية يوم السبت الماضي أمام هندوراس وديا وهو يضع نصب عينيه أن يلعب ضد إيطاليا."

وأضاف: "الآن روي سيشعر بقلق بشأن مدى ثقته في سترلينغ، فكرة اللعب بعشرة أفراد أمام إيطاليا لا يمكن تحملها، وخاصة أن المباراة ستقام في ماناوس وستحسم في آخر 20 دقيقة عندما يحل التعب بالفريقين."

وتابع "السؤال الموجه الآن إلى هودسون هو كيف يمكنه المخاطرة بسترلينغ في مواجهة إيطاليا الماكرة."

وإلى جانب إيطاليا ستتقابل إنجلترا مع أوروغواي وكوستاريكا في المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم، التي تنطلق في البرازيل يوم الخميس المقبل.