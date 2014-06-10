إيكاردي ينهي إجراءات انتقاله للإنتر

أكمل الأرجنتيني ماورو ايكاردي انتقاله لإنتر الإيطالي بناءً على اتفاق بين النادي وسامبدوريا غريمه في الدوري لإنهاء الملكية المشتركة للاعب.

وقال إنتر في بيان اليوم الثلاثاء: "توصّل النادي وسامبدوريا لاتفاق لإنهاء ملكيتهما المشتركة للمهاجم الذي بات الآن مملوكاً بالكامل لإنترناسيونالي".

وكان اللاعب انتقل إلى إنتر من سامبدوريا العام الماضي بناءً على اتفاق مشترك بين الناديين. وسجل إيكاردي تسعة أهداف في 22 مباراة لينهي إنترناسيونالي الدوري في المركز الخامس بفارق 42 نقطة عن يوفنتوس البطل.

ونال اللاعب اهتماماً إعلامياً كبيراً بعد ظهوره مع عارضة الأزياء واندا نارا الزوجة السابقة لمواطنه وزميله السابق في سامبدوريا ماكسي لوبيز.