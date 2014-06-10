بالوتيلي: هذه أهم إجابة بحياتي

اعتبر النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي أن إجابة "نعم" التي منحتها إياه صديقته الحسناء فاني نيفوشا على سؤاله لطلب يدها بـ"أهم نعم بحياته"، ولم يتوانَ اللاعب الأسمر عن كتابة ذلك مباشرة على صفحته الشخصية في موقع تويتر.

ولم تخلُ علاقة النجم الإيطالي ذي الإصول الغانية بصديقته فاني من الخلافات في السابق، إذ وصلت الى حد الانفصال عن بعضهما بعضاً، لكن ما استغربه البعض أن طلبه للزواج منها جاء في خضم استعدادات المنتخب الإيطالي للمواجهة الهامة في افتتاح مباريات للمجموعة الرابعة أمام إنجلترا في المجموعة التي تضم كلاً من الأوروغواي و كوستاريكا.

ونشر هداف مانشسستر سيتي السابق وإيه سي ميلان الحالي هذه اللقطات له وصديقته فاني بالقرب من مقر إقامة المنتخب الإيطالي في البرازيل، علماً أن بالوتيلي دخل في نزاع قضائي خلال الأسابيع الماضية مع صديقته السابقة عارضة الأزياء الإيطالية رافائيلا فيكو، حيث طالب بحضانة بنته بيا والبالغة من العمر 18 شهراً بعدما أكد فحص الحامض النووي أبوته للطفلة.