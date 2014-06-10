جيرفينيو يتعهد بـ"الجماعية" في كأس العالم

تعهّد المهاجم جرفينيو باللعب الجماعي مع زملائه من أجل صالح ساحل العاج التي تتطلع لتجاوز دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها.

ولعب جرفينيو دوراً مهماً في هجوم ساحل العاج على مدار السنوات القليلة الماضية، لكن طريقة اللعب الفردية لجناح روما الايطالي أثارت انتقادات من زملائه والجماهير معاً.

وقال جرفينيو للصحافيين في قاعدة الفريق التي تقع في اجواس دي ليندويا على بعد نحو 150 كيلومترا من ساو باولو: "رغم ان الشخص يمكنه صنع الفارق في بعض الأحيان فان الجماهير يمكنها التأكد انني سأساهم مع الفريق في مباراة مباراة نلعبها "وأضاف: "في هذا الفريق فان أهداف ساحل العاج لها الأولوية. اللعب الفردي سيكون بلا معنى ولا جدوى منه".

وستلعب ساحل العاج في المجموعة الثالثة الى جانب اليونان وكولومبيا واليابان وتبدو فرصتها جيدة في التأهل للدور الثاني. وسيشارك جرفينيو في كأس العالم بعد موسم قوي مع روما الذي احتل المركز الثاني في الدوري الايطالي ليعيد مهاجم ساحل العاج مشواره الى الطريق الصحيح بعد فترة غير سعيدة مع ارسنال الانجليزي.

وقال جرفينيو: "يمكنني أن أصف الموسم بأنه جيد للغاية لأننا حققنا هدفنا بالتأهل لدوري أبطال أوروبا. الجميع كانوا سعداء بالفريق".

وواصل جرفينيو مستواه الجيد في الفترة الإعدادية قبل كأس العالم التي تنطلق بعد غد الخميس في البرازيل عندما تألق في لقاء ودي فازت فيه ساحل العاج 2-1 على السلفادور.

وسجل جرفينيو الهدف الأول وصنع الهدف الثاني لديدييه دروجبا زميله في خط الهجوم.

وقال جرفينيو: "كانت مباراة إعدادية جيدة جداً. تعاملنا معها بجدية بالغة ووضع الجهاز الفني التركيبة الصحيحة للخروج بأفضل شيء من اللاعبين الذين يملكون مستويات مختلفة من اللياقة". وأضاف "حضرنا الى البرازيل في حالة بدنية جيدة وحالة ذهنية صحية". وتابع "لن أتوقع أي شيء لكن كل منا مستعد ويدرك جيداً ما هو متوقع. هدفنا تخطي الدور الأول".