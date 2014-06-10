هداف كأس العالم يرشح إيموبيلي ليكون "المفاجأة"

رشح سالفاتوري "توتو" سكيلاتشي هداف كأس العالم لكرة القدم سابقا مواطنه تشيرو إيموبيلي مهاجم منتخب إيطاليا للسير على خطاه ليكون مفاجأة بلاده في النهائيات المقرر إقامتها بالبرازيل.

ولم يكن سكيلاتشي يحظى بشهرة كبيرة قبل أن يسجل ستة أهداف في كأس العالم 1990، ويعتقد مهاجم يوفنتوس وانتر السابق أن هناك الكثير من أوجه التشابه بينه وبين إيموبيلي الذي أحرز ثلاثة أهداف في مباراة ودية انتهت بفوز بلاده 5-3 على فلومينيسي يوم الأحد.

وقال سكيلاتشي (49 عاماً) لصحيفة "كورييري ديلو سبورت": "تتوافر الظروف المناسبة لإيموبيلي ليكون الورقة الرابحة للمدرب (تشيزاري) برانديلي. لقد شارك وأحرز العديد من الأهداف هذا الموسم ويمر بحالة من التألق كما أنه يشعر بحماس كبير كما كان حالي في 1990. وأضاف: "إنه يمتاز بالسرعة ولديه رؤية جيدة نحو المرمى، كما أن الأضواء غير مسلطة عليه".

وستبدأ إيطاليا مشوارها في المجموعة الرابعة في إنجلترا أمام ماناوس يوم السبت المقبل، وهناك رغبة متزايدة في إيطاليا بأن يكون إيموبيلي المتألق ضمن التشكيلة الأساسية رغم أن برانديلي يفضل على الأرجح الدفع بماريو بالوتيلي مهاجم ميلانو.

وتألق إيموبيلي في الموسم الماضي بالدوري وأحرز 22 هدفاً ليقود تورينو لاحتلال المركز السابع والتأهل لكأس الأندية الأوروبية بعد منع بارما صاحب المركز السادس من المشاركة بسبب مخالفات مالية.

وجذب تألق إيموبيلي (24 عاماً) اهتمام بروسيا دورتموند الألماني الذي ضمه مقابل نحو 15.6 مليون جنيه إسترليني (26.1 مليون دولار) وسيكون سعيدا بالفعل بثمن الصفقة إذا تألق اللاعب في كأس العالم.

ورحّب برانديلي بدخول إيموبيلي في مقارنات مع سكيلاتشي لكنه أصر على أن اللعب باثنين من المهاجمين ليس بالأمر الجيد لفريق يضم العديد من لاعبي خط الوسط المميزين.

وقال برانديلي: "يمكنه الدخول في مقارنة مع سكيلاتشي في 1990، إذ كان بمثابة المهاجم الخامس في الفريق لكنه أصبح هداف كأس العالم".

وأضاف أمس الاثنين "هذا يؤكد أن المرء يحتاج إلى أن يكون جاهزاً من الناحية الذهنية لأي فرصة تسنح له".

ويفضل برانديلي الدفع بالمهاجم بالوتيلي في التشكيلة الأساسية، لكنه قد يتجه إلى إجراء تغييرات في أسلوب اللعب خلال المباريات، وهو ما يعني أن الفرصة تبقى متاحة أمام إيموبيلي للعب والتألق.

وأضاف سكيلاتشي "هل يمكنه أن يلعب في التشكيلة بدلاً من بالوتيلي؟ لا يوجد غير عدد قليل من اللاعبين الذين ضمنوا دخول التشكيلة الأساسية مثل (أندريا) بيرلو (وجيانلويجي) بوفون".

وتابع "إيموبيلي يحتاج إلى الاحتفاظ بتواضعه وعدم الشعور بحماس زائد لكن رغم امتلاكه خبرة دولية ضعيفة فإنه يبقى بوسعه ترك بصمة".