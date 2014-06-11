بيرلو يستمر بقميص "اليوفي" عامين إضافيين

أعلن يوفنتوس، بطل الدوري الايطالي، عن تمديد تعاقده مع المخضرم أندريا بيرلو لعاميين إضافيين، بعد 3 مواسم قضاها صانع الألعاب الدولي في صفوف السيدة العجوز.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي:" يمثل بيرلو منارة في خط وسط الفريق ومصدر عذاب لمنافسينا. بفضل وجود وجهود بيرلو فزنا بثلاثة القاب متتالية للدوري اضافة الى لقبين في كأس السوبر الايطالية" واضاف البيان: "شكل اندريا بيرلو نقطة الارتكاز على مدار 131 مباراة خاضها مع الفريق ونقطة التقاطع التي تصل اليها كافة التمريرات."

وحضر بيرلو الى يوفنتوس قادماً من ميلان في صيف 2011م، بعد 8 سنوات قضاها مع الفريق الأحمر، قادماً من غريمه انتر في 2002م.

