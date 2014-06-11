تشيشاريتو: لطالما كنت لاعباً احتياطياً

من المرجح أن يبدأ خافيير هرنانديز مهاجم منتخب المكسيك على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه أمام الكاميرون بعد غد الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، إلا أنه سيقبل بهذا القرار بشجاعة، على الرغم من أنه يعد أكثر لاعبي المكسيك الحاليين تسجيلا للأهداف برصيد 35 هدفا.

وحافظ المدرب ميجيل هيريرا على سرية أوراقه بشأن من سيكون ضمن التشكيلة الأساسية في مباراة الفريق ضمن المجموعة الأولى، والتي ستقام على استاد ارينا داس دوناس في ناتال، إلا أنه من المحتمل أن يشكل أوريبي بيرالتا وجيوفاني دوس سانتوس الثنائي الهجومي للفريق، وفقا لما كشف عنه أحدث تدريب للمكسيك.

وقال هرنانديز في مقابلة مع رويترز: "لم أتعامل مع موقعي في الفريق باعتباره مضمونا حتى أثناء لعبي في دوري الدرجة الثانية أو الثالثة أو البدلاء، ولا حتى على صعيد الأندية السابقة التي لعبت لها".

وأضاف "لم أشعر على الإطلاق بأنني من اللاعبين الأساسيين. هذا ما كنت عليه منذ أن كنت أبلغ 12 أو 13 عاما".

وأضاف المهاجم السابق لوادي الحجارة "نريد جميعا أن ننال مكانا في التشكيلة. نريد أن نظهر أننا نستحق مكانا في التشكيلة من خلال التدريبات أو خلال المباريات السابقة".

وهرنانديز هو صاحب المركز الثالث على صعيد هدافي المكسيك على مر العصور برصيد 35 هدفا بعد جاريد بورجيتي الذي سجل 46 هدفا وكواوتيموك بلانكو الذي سجل 39 هدفا. إلا أنه يعاني أمام المرمى

ولم يسجل مع المنتخب المكسيكي منذ يونيو الماضي عندما أحرز هدفين أمام اليابان في كأس القارات.

كما يعاني اللاعب من حالة شح تهديفي مع ناديه مانشستر يونايتد. وعقب تسجيله 20 و12 و18 هدفا في أول ثلاثة مواسم في اولد ترافورد تحت قيادة المدرب الأسبق اليكس فيرجسون اكتفى هرنانديز بتسجيل تسعة أهداف فقط خلال ظهوره المحدود الموسم الماضي.

وقال: "أكثر من كونه حافزا (الجلوس على مقاعد البدلاء) فإنه يمثل نوعا من الاحترام لأنه لا يوجد شيء مؤكد في عالم الاحتراف".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 26 عاما "لا أسعى للاكتفاء بما أنا عليه، لأن كل لاعب يريد اللعب، وإذا ما سنحت لي الفرصة فإنني سأبذل كل ما في وسعي في الملعب. قاتلت عبر كل هذه السنوات من أجل اللعب في كأس العالم".

وعقب مواجهتها للكاميرون ستلعب المكسيك أمام البرازيل صاحبة الضيافة في فورتاليزا في 17 يونيو وستعقبها بستة أيام بمواجهة مع كرواتيا.