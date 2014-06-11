تشيلسي يعير كالاس للمرة الثالثة

كشف فيكتور كولار وكيل التشيكي توماس كالاس، مدافع تشلسي الانجليزي، ان النادي اللندني اعار لاعبه الى كولن العائد الى دوري الاضواء في المانيا.



وهو الموسم الثالث على التوالي الذي يعير فيه تشلسي مدافعه كالاس (21 عاما) الذي دافع في الموسمين الماضيين عن الوان فيتيس ارنهم الهولندي.



ويبحث كالاس الذي لعب مباراة واحدة مع منتخب بلاده، عن زيادة خبرته قبل العودة الى تشلسي، حسب كولار وقال اللاعب بدوره "اريد ان العب بشكل منتظم من اجل زيادة خبرتي والعودة الى تشلسي بقوة. الدوري الالماني بما فيه من اندية كبيرة سيكون اختبارا عظيما لي".

