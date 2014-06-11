سيلفا: بلغريني أعادني لـ"الماتادور"



ديفيد سيلفا، لاعب الوسط أن أسلوب اللعب الذي اعتمده مانويل بليجريني مدرب مانشستر سيتي أظهر امكاناته وجعله منافسا قويا على مكان في التشكيلة الأساسية لمنتخب اسبانيا الذي يستهل مشوار الدفاع عن لقبه في كأس العالم لكرة القدم بعد غد الجمعة.





وستبدأ اسبانيا مشوارها بمواجهة هولندا في سلفادور ضمن المجموعة الثانية في تكرار لنهائي 2010 عندما فازت بطلة اوروبا بهدف نظيف، ويسعى سيلفا للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية مع المدرب فيسنتي ديل بوسكي بعد أن قدم أداء قويا في آخر ثلاث مباريات ودية عقب مشاركته كبديل.





وقال سيلفا لصحيفة ماركا الاسبانية "لست واثقا أنني أقدم أفضل ما عندي. مررت بسنوات جيدة للغاية لكن نلعب بشكل جيد في سيتي."





وأضاف: "بوجود بليجريني سارت الأمور بشكل جيد جدا. سجلنا العديد من الأهداف ومن المهم بالنسبة لي أن ألعب بنفس الطريقة التي أدخلها. لهذا السبب أعتقد أنهم يقدرونني بشكل أكبر."





وسجل سيلفا ثمانية أهداف مع سيتي في الموسم المنصرم ولعب دورا مهما في فوز الفريق بلقب الدوري الانجليزي رغم معاناته من مشاكل في الكاحل.





وقال سيلفا: "كنت سيء الحظ بسبب إصابتي عندما كنت أقدم أداء جيدا لكن تمكن من العودة سريعا واللعب بشكل جيد."





ويملك ديل بوسكي عددا من الحلول في الهجوم من بينها الاعتماد على وجود "مهاجم وهمي" وهي طريقة تعتمد على مهاجم يعود للخلف للعب مع لاعبي الوسط.





وأدى سيسك فابريجاس هذا الدور في عدة مباريات ببطولة اوروبا 2012م، لكن تعدد مهارات سيلفا يزيد فرصه في دخول التشكيلة الأساسية.





وقال سيلفا الذي يعتقد إنه يستطيع اللعب كمهاجم وهمي "شاركت في الشوط الثاني في آخر ثلاث مباريات وهدفي ما زال كما هو. إذا كان لديك فرصة استفد منها وقدم أفضل ما لديك. وهذا ما نفعله جميعا في تشكيلة المنتخب."





وأضاف "أشعر براحة عندما ألعب خلف المهاجم. حيث لعبت أغلب فترات الموسم مع فريقي ومع اسبانيا. هذا هو المكان الذي أفضل اللعب فيه لكن في المنتخب الوطني لعبت في عدة مراكز."





وتلقت اسبانيا هزيمة ثقيلة أمام البرازيل في نهائي كأس القارات العام الماضي ويعتقد سيلفا أنه من الصعب التعامل مع هذه الأجواء مرة أخرى.





ويقول سيلفا: "البرازيل على أرضها تضغط بقوة والاستادات كانت غير معقولة. يجب علينا أن نعلم كيف سنواجه ذلك. نتمنى الوصول إلى النهائي ومواجهة البرازيل أو أي فريق اخر."





وأضاف "أولا سنواجه هولندا التي لعبنا ضدها في النهائي منذ أربع سنوات وستمثل هذه المواجهة مباراة نهائية أخرى."





وتابع "المباراة الأولى مهمة للحصول على الثقة. ستصنع فارقا كبيرا. يجب أن نلعب بطريقتنا وأن نشعر براحة مهما كانت طريقة المنافس. سواء لعب بخمسة مدافعين أم لا."



