مانشيني يترك غلطة سراي بعد موسم واحد

أعلن نادي غلطة سراي المنافس في دوري تركيا الأول لكرة القدم أنه انفصل عن مدربه الايطالي روبرتو مانشيني بالتراضي بعد موسم واحد من الارتباط بين الطرفين.





وكان مانشيني انضم إلى غلطة سراي المنتمي إلى مدينة اسطنبول بناء على عقد مدته ثلاث سنوات بعد أن استغنى عنه مانشستر سيتي الانجليزي في نهاية موسم 2012-2013 وقاد النادي إلى الحصول على المركز الثاني بين فرق الدوري التركي إلى جانب الفوز بكأس تركيا في الموسم الماضي.





كما صعد الفريق تحت قيادته إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام تشيلسي الانجليزي.





وسبق لمانشيني (49 عاما) أيضا تدريب فرق فيورنتينا ولاتسيو وانترناسيونالي في ايطاليا في حين ترشحه توقعات ترددت مؤخرا للعودة إلى بلاده من جديد.





