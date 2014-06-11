"علم" يتسبب في كسر أصابع أرجنتيني بالبرازيل

ذكرت صحيفة "ايستادو دي ساو باولو" أن مشجعاً أرجنتينياً أصيب بكسر في أحد أصابع يديه في وقت متأخر أمس الثلاثاء، بعدما حاول ثلاثة برازيليين انتزاع علم بلاده منه في مدينة بيلو هوريزونتي التي تستضيف مباريات في كأس العالم لكرة القدم.

وأكد مستشفى محلي أن الرجل الأرجنتيني سيخضع في وقت لاحق اليوم الأربعاء لجراحة في يده لكن متحدثة باسم الشرطة العسكرية في بيلو هوريزونتي لم تكن لديها أي معلومات عن الحادث بسبب عدم تسجيل تقرير الشرطة الخاص بالواقعة.

وتمثل واقعة الأمس أول أعمال العنف بين جماهير البلدين قبل النهائيات التي تنطلق غدا الخميس.

وتخطط البرازيل لتعزيز إجراءات الأمن داخل وخارج الاستادات التي ستلعب عليها الأرجنتين لتقليل فرص حدوث أي أعمال عنف بين مثيري الشغب من الطرفين.

ومن المتوقع أن تستقبل البرازيل أكثر من 50 ألف مشجع أرجنتيني.

