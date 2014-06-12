الغاز المسيل للدموع يفرق محتجين قبل انطلاق المونديال

فرّقت الشرطة العسكرية في ساو باولو، الخميس، عشرات المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية قبل ساعات من افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وتجمّع حوالى 60 متظاهراً يعارضون تنظيم المونديال بالقرب من محطة مترو وهم يرفعون لافتة حمراء كتب عليها: "إذا لم نحصل على حقوقنا فلن تكون هناك" مباريات لكأس العالم.

وكانوا قد تحدثوا عن نيتهم إغلاق جادة كبيرة تقود الى استاد ارينا كوينتشياس، حيث ستنظم المباراة الافتتاحية لكأس العالم بحضور رؤساء 12 دولة أجنبية.

وردّد المتظاهرون: "مباريات كأس العالم لن تجري". لكن الشرطة تدخلت لتفريقهم حتى قبل أن تبدأ التظاهرة. وقد أطلقت الرصاص المطاطي على متظاهر عاري الصدر تم اعتقاله.

وقال غريغوري لياو، الطالب البالغ من العمر 27 عاماً، لوكالة فرانس برس، إن المتظاهرين كانوا يريدون اجتياح الاستاد.

وأضاف أن "الهدف هو وقف كأس العالم. نعرف أننا لن نحقق ذلك لكن يجب على البرازيليين أن يتحركوا"، مؤكداً أن "البرازيليين يحبون كرة القدم لكنهم لا يحتاجون الى ذلك (المونديال) الآن".

من جهة أخرى، قامت مجموعة من المحتجين في مطار كارلوس جوبيم الدولي في ريو دي جانيرو بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية الى مباني المطار، حيث يفترض أن يصل أو يمر آلاف من مشجعي المنتخبات.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن نحو 20 من هؤلاء المضربين الذي يشاركون في حركة جزئية تستمر 24 ساعة أطلقها العاملون الأرضيون في المطار يوم المباريات الافتتاحية للمونديال أغلقوا جادة فينتي دي جانيرو لعشر دقائق باتجاه وسط المدينة.

وذكرت ملحقة صحافية في إدارة المطار لوكالة فرانس برس أن الشرطيين الذين أرسلوا بسرعة الى المكان أقنعوا المضربين بفتح الطريق، لكنهم نصبوا حاجزاً يحدّ من مرور السيارات.