المكسيك تستبعد هدافها أمام الكاميرون

لن يشارك المهاجم خافيير هرنانديز من البداية في مباراة منتخب المكسيك الأولى في نهائيات كأس العالم بالبرازيل أمام الكاميرون في استاد ارينا داس دوناس غدا الجمعة، رغم أنه أعلى اللاعبين تهديفاً من بين مهاجمي الجيل الحالي.

وخاض هرنانديز موسما مخيباً للآمال مع فريقه مانشستر يونايتد الانجليزي في الموسم المنقضي وفضل مدرب المكسيك ميجيل هيريرا كما كان متوقعاً إسناد المهمة لثنائي الهجوم اوريبي بيرالتا وجيوفاني دوس سانتوس في المباراة التي تأتي ضمن المجموعة الأولى.

وقال هيريرا في مؤتمر صحافي في الاستاد، الخميس: "المنافسة على مكان في الفريق في غاية القوة.. أسعدني الهجوم أمام البرتغال. كان هناك تفاهم جيد بين دوس سانتوس واوريبي".

وفازت البرتغال 1-صفر على المكسيك في مباراة ودية أقيمت في ولاية ماساتشوستس الأميركية استعداداً للبطولة العالمية في الأسبوع الماضي.

وشارك حارس المرمى جويرمو اوتشوا في الشوط الثاني أمام البرتغال ليضمن مكانا في التشكيلة الأساسية متفوقاً على خيسوس كورونا الذي شارك من البداية.

وقال المدرب هيريرا: "لدينا ثلاثة حراس مرمى والاختيار صعب جداً.. القرار جاء من جانب الجهاز الفني بأكمله وقررنا أن نختار اوتشوا".