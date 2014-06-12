الكاميرونيون قبل المباراة الأولى: ايتو خائن

رغم المكانة التي يحتلها المهاجم صامويل إيتو في قلوب الجماهير الكاميرونية تحولت الأمور إلى العكس بعدما اتهمته وسائل إعلام محلية "بالخيانة" بسبب تزعمه لإضراب للاعبي منتخب البلاد مطلع الأسبوع الحالي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم في البرازيل.

وتسامحت الجماهير من قبل مع تصرفات إيتو بسبب نجاحه في أرض الملعب، لكن يبدو أن بلاده اكتفت بهذا القدر عشية المباراة الافتتاحية للفريق أمام المكسيك في كأس العالم.

واتهمت صحيفة محلية المهاجم الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا أربع مرات "بالخيانة العظمى" بسبب إضراب لاعبي المنتخب وتأخرهم في السفر إلى البرازيل.

وتسبب الإضراب المتعلق بمستحقات مالية في تأخر سفر الفريق لنحو 24 ساعة وسط محاولة اللاعبين الحصول على المزيد من الأموال من الاتحاد الكاميروني.

لكن ما أثار حنق الجماهير ووسائل الإعلام هو رفض اللاعبين الحصول على علم رمزي من رئيس الوزراء فيلمون يانج في نهاية آخر مباراة ودية للفريق أمام مولدوفا في ياوندي يوم السبت الماضي.

وحصل الألماني فولكر فينكه مدرب الكاميرون على العلم بالنيابة عن لاعبيه.

وقالت صحيفة ميوتيشنز اليومية في الكاميرون "يجب أن نسأل الآن: ما الدولة التي يمثلها إيتو ورفاقه بعد سفرهم إلى البرازيل عقب رفضهم الحصول على أغلى رمز للبلاد وهو علمها؟".

وأضافت "العلم هو رمز الأمة. يمكننا أن نلوم الموجودين في السلطة على مشاكلنا لكن إهانة النشيد الوطني أو دهس العلم يمثل تدنيسا له."

وتابعت "هذه أكبر خطيئة للاعبي المنتخب بعدما هرعوا جميعا إلى غرفة تغيير الملابس ورفضوا الحصول على العلم من رئيس الوزراء. اللاعب الذي يذهب إلى كأس العالم جندي على الجبهة؟ إذا رفض الذهاب فإن هذه الخيانة العظمى تستحق العقاب."

وتتطابق وجهة نظر جوزيف اوونا القائم بأعمال رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة مع ما نشرته الصحيفة.

وقال أوونا للصحافيين "ما فعله اللاعبون يوم السبت أمر مخجل للأمة ويمثل احتكارا للحكومة والشعب الذي جاء لمشاهدة الفريق وتوديعه." وأضاف "إذا لم يحترموا شعار هذه الدولة فكيف يمكننا أن نشجعهم؟".

وستبدأ الكاميرون مشوارها في كأس العالم بالبرازيل أمام المكسيك ضمن المجموعة الأولى للبطولة غدا الجمعة.