برشلونة يعلن انتقال فابريغاس إلى تشيلسي

أعلن برشلونة الإسباني، عبر بيان رسمي، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره تشيلسي اللندني لبيع عقد لاعبه فرانسيسك فابريغاس، بعد 3 مواسم قضاها في صفوفه.

وقالت إدارة برشلونة في بيانها: "نود أن نشكر سيسك على ما قدمه للنادي، ونتمنى له الخير في قادم الأيام، كما نؤكد أن أبوابنا دائماً مفتوحة له مستقبلاً".

وترك فابريغاس، ناديه الأصلي بعمر 15 عاماً، وانتقل إلى أرسنال، لكنه عاد من جديد في صيف 2011 بإلحاح من بيب غوارديولا، المدير الفني السابق للفريق الكتالوني.

وحقق فابريغاس مع برشلونة ألقاب الدوري الإسباني وكأس الملك الإسباني وبطولة السوبر الأوروبي وكأس أندية العالم، وبطولة السوبر الإسباني (مرتين) لكنه لم يستطع تحقيق لقب دوري الأبطال الأوروبي، حيث خرج مرتين من نصف النهائي، إحداهما أمام ناديه الجديد في موسم 2011-2012، فيما غادر من ربع النهائي في الموسم الفائت أمام أتلتيكو مدريد.