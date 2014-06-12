روني: هذه أفضل تشكيلة إنجليزية منذ 11 عاماً

قال واين روني إن منتخب إنجلترا الحالي هو أفضل فريق يلعب معه خلال مشواره الدولي الممتد على مدار 11 عاماً، وإنه يجب على إيطاليا أن تشعر بالقلق من مواجهة بلاده يوم السبت المقبل في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف روني للصحافيين اليوم :"هذه تقريباً أفضل تشكيلة ألعب معها ولذلك سيكون من الرائع أن أكون جزءاً منها. أتطلع إلى المشاركة في البطولة وإلى المستقبل مع إنجلترا لأنه يبدو مشرقاً".

وتابع: "أعتقد أن وجود مجموعة من اللاعبين الشبان يضيف الكثير من الحيوية والإثارة، وإنه لمن الرائع الوجود مع هذا الفريق".

وخسرت إنجلترا بركلات الترجيح أمام إيطاليا في دور الثمانية لبطولة أوروبا منذ عامين، وتبدو إيطاليا مرشحة قوية لاجتياز دور المجموعات من المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً أوروغواي وكوستاريكا.

لكن روني يرى أن الظهور الرائع لمجموعة من زملائه من عينة رحيم سترلينج وروس باركلي وأليكس أوكسليد تشامبرلين وآدم لالانا من شأنه أن يزيد من صعوبة موقف المنتخب الإيطالي أمام نظيره الإنجليزي.

ويقول روني :"أعتقد أن المنافس يجب أن يشعر بقلق كبير من هذا الفريق. بالنسبة لإيطاليا فإن التشكيلة الحالية تبدو تقريبا متشابهة مع تشكيلتها السابقة ولذلك سيكون من المثير أن نرى كيف تطور مستوانا خلال آخر عامين".

وأضاف "أعتقد حقيقة أنه من المفترض أن ينظر الفريق الإيطالي إلينا ويفكر في كيفية مواجهتنا.. لن ينصب تركيزنا كله على (أندريا) بيرلو. إنه لاعب رائع وإيطاليا تملك مجموعة من اللاعبين المميزين لكننا أيضا نملك تشكيلة جيدة".

وعلى غير العادة تعرض روني لانتقادات في الفترة الأخيرة بالنظر إلى لياقته البدنية ومدى جاهزيته لدخول التشكيلة الأساسية.

لكن روني رد على ذلك قائلاً: "لا أهتم بما يقوله أي شخص عني. أنا جاهز بدنياً وأشعر بتركيز كبير وبالطبع أواجه منافسة على اللعب".

وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد: "المدرب يختار الفريق وبغض النظر عن اختياراته فإني سأحترمها وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق".

وأحرز روني 39 هدفاً في 91 مباراة مع إنجلترا، لكنه لم يحرز حتى الآن أي هدف في ثماني مباريات بكأس العالم.