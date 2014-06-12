فالكه يعلن جاهزية ملاعب البرازيل

اعلن الامين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه اليوم أن "الملاعب باتت جاهزة عموما" لاستضافة مباريات مونديال البرازيل، مؤكدا أن "شروط السلامة خضعت للاختبار".



ولفت فالكه الى أن "المشكلة تنظيمية اكثر مما تعلق بمعايير السلامة"، مؤكدا أن "التأخير يعود الى التجهيزات الموقتة ومنها المقاعد على سبيل المثال التي ستنزع بعد المونديال".



ومتطرقا الى مزاعم الفساد المرتبطة بمونديال قطر 2022، قال المسؤول رقم 2 في الاتحاد الدولي: "تأخذ الفيفا قرارات لا تعجب البعض مرات عدة، وستكون دائما محط انتقاد بأسلوب أو بآخر"، تاركا لرئيس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الدولي الاميركي مايكل غارسيا "إزالة الشكوك" في هذا الملف.



