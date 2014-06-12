هيغواين مهدّد بالغياب عن مباراة البوسنة

يحوم الشك حول مشاركة مهاجم نابولي الإيطالي غونزالو هيغواين في مباراة الأرجنتين ضد البوسنة، الأحد المقبل، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لمونديال البرازيل، وذلك بسبب إصابة في كاحله.

وغاب هيغواين عن تمارين، الخميس، وقد استبدله المدرب اليخاندرو سابيلا بمهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ايزيكييل لافيتزي.

كما غاب مهاجم إنتر ميلان الايطالي رودريغو بالاسيو عن التمارين بسبب إصابة في الكاحل خلال المباراة الودية ضد ترينيداد وتوباغو (3-صفر) الاسبوع الماضي.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة السادسة مع البوسنة ونيجيريا وإيران.

