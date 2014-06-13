الألماني دورم.. مدافع يعشق الهجوم

كان الالماني ايريك دورم مهاجما مغمورا في احد فرق دوري الدرجة الثالثة الالماني لكرة القدم في العام الماضي قبل ان يحوله يورجن كلوب مدرب بروسيا دورتموند إلى مدافع.





ولم يكن دورم (22 عاما) مرشحا للانضمام للمنتخب الالماني الاول الذي يقوده المدرب يواكيم لوف حتى وقت قريب الا ان رحلته الى نهائيات كأس العالم ربما تضعه ضمن تشكيلة المانيا الاساسية في البطولة العالمية.





وقرر لوف ضم دورم إلى منتخب ألمانيا بعد تألق اللاعب مع فريقه في دوري ابطال اوروبا وفي دوري الدرجة الأولى الالماني في الموسم المنقضي.





وجاء انضمام دورم للمنتخب الالماني بمثابة مفاجأة في مايو الماضي وشارك مع الفريق في مباراة واحدة انتهت بالتعادل 2-2 مع الكاميرون في الأول من يونيو الجاري.





وربما تتاح للاعب فرصة المشاركة مع المنتخب الألماني عندما يبدأ مسيرته في النهائيات في الاسبوع المقبل ضمن المجموعة السابعة أمام البرتغال وغانا والولايات المتحدة خاصة إذا ما قرر المدرب لوف زيادة القوة الهجومية لفريقه.





وقال دورم للصحفيين في معسكر المنتخب الألماني اليوم الجمعة " بقيت مهاجما طوال 15 عاما ولا زلت أحب الانطلاق والهجوم."





وأضاف دورم قوله "لكني اعرف انني مدافع ومهمتي هي منع احراز الأهداف.. لكني احب الانطلاق والهجوم كلما سنحت الفرصة لذلك لأنني أجد متعة في ذلك."





ولم يقدم لوف اي اجابات واضحة عن خط الدفاع الذي سيخوض به مباراته الأولى في النهائيات في مواجهة البرتغال يوم الاثنين المقبل لكن دورم وبنيديكت هوفيديس لاعب شالكه يتنافسان على مركز المدافع الايسر.





وقال دورم "المنافسة دائما تكون جيدة ونحن ننافس بعضنا البعض بكل قوة.. لم انضم إلى المنتخب منذ مدة طويلة حتى اعرف الإيحاءات التي يكشف عنها المدرب فيما يتعلق بالتشكيلة. سنعرف في 16 يونيو. كل شيء الان مجرد تكهنات."

