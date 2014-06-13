الاصابة تغيب دي تشيلو عن مواجهة انجلترا

تأكد غياب ماتيا دي شيليو الظهير الأيسر لمنتخب ايطاليا عن مباراة فريقه أمام انجلترا غدا السبت في المجموعة الرابعة في كأس العالم لكرة القدم بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ خلال المران.





وقال إنريكو كاستيلاتشي طبيب منتخب ايطاليا للصحفيين إن الفحوص أثبتت معاناة اللاعب من شد عضلي وليس تمزقا عضليا وان اللاعب سيبقى مع تشكيلة الفريق في انتظار تعافيه.



وربما يكون بوسع دي شيليو خوض المباراة الثانية لايطاليا أمام كوستاريكا في 20 يونيو لكن في الوقت الحالي سيكون المدرب تشيزاري برانديلي مطالبا بالبحث عن بديل.





ويستطيع إنياتسيو اباتي وجورجيو كيليني اللعب في مركز الظهير الأيسر سواء كان برانديلي سيدفع بأربعة لاعبين في الخط الخلفي أو بثلاثة لاعبين.



