الصحافة الكرواتية تشجب اداء الحكم الياباني

أجمعت الصحافة الكرواتية اليوم الجمعة على شجب الاداء التحكيمي للياباني يويشي نيشيمورا خلال المباراة الافتتاحية لمونديال 2014 التي خسرها المنتخب الكرواتي 1-3 امام نظيره البرازيلي المضيف.



وحملت الصفحات الاولى لبعض الصحف اليومية عناوين: "الظلم!"، "العار!"، "الحكم كسرنا بطريقة مخزية"، و"ضربة جزاء مخترعة".



وكان الحكم الياباني منح البرازيل ضربة جزاء اثر ملامسة ناعمة من المدافع الكرواتي ديان لوفرين على فريد داخل المنطقة، ليمنح نيمار التقدم لمنتخب بلاده بعدما انبرى لها بنجاح (71). وعاد منتخب السامبا ليسجل هدفا ثالثا من خلال اوسكار (90+1) ليفوز 3-1.



وكتب الصحافي الرياضي الكرواتي توميسلاف زيداك في الصحيفة اليومية "يوتارنيي ليست": "غرز الياباني سيفا في القلب الكرواتي بعدما ارتكب خطأ لا يصدق وغير مبرر".



وأضاف زيداك بسخرية: "ربما كان عليه (الحكم) أن يهنئ البرازيليين في الدقيقة 70 من المباراة بلقبهم العالمي السادس".



أما الصحيفة الرياضية اليومية "سبورتسكي نوفوستي" فعلقت من جهتها: "كسر نيمار والياباني نيشيمورا الحلم الكرواتي الكبير". وأضافت: "بدأت كرواتيا المبارة بشكل جيد جدا على ملعب كورنثيانز بعد هدف مارسيلو في مرماه، غير أن البرازيل استفاقت وغيرت منحى المباراة بمعاونة الحكم".



وتواجه كرواتيا المصنفة 18 عالميا بحسب الفيفا الكاميرون في 18 حزيران/ يونيو والمكسيك في 23 منه في اطار مباريات المجموعة الاولى.



