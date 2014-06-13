المكسيك تكسب الكاميرون وسط جدل تحكيمي

انتصر المنتخب المكسيكي على نظيره الكاميروني 1- صفر ضمن ثاني مباراة من الجولة الأولى بنهائيات كأس العالم 2014 على ملعب أرينا داس سانتوس.

وسجل هدف المباراة الوحيد، أوريبي بيرالتا عند الدقيقة 60، فيما حرم الكولومبي ويلمار رولدان حكم المباراة، منتخب المكسيك من هدفين أحدهما صحيح، للمهاجم جيوفاني دوس سانتوس بداعي التسلل، فيما أشار مراقبون إلى أن الحكم كان فاقداً للتركيز بشكل واضح.

وتتقاسم المكسيك صدارة المجموعة مع البرازيل لكن الأخيرة تتفوق بفارق الأهداف بعد فوزها على كرواتيا 3-1 يوم الخميس بينما تأتي

الكاميرون في المركز الثالث وكرواتيا في المركز الأخير. وفضل فولكر فينكه مدرب الكاميرون تعزيز خط الوسط بالثلاثي ألكسندر سونغ وستيفان مبيا واينوه أيونغ.

ولعب سونج أمام رباعي خطر الظهر المؤلف من بنوا اسو ايكوتو ونيكولا نكولو وأورليان شيدجو وسيدريك دجوجوي.

في حين اعتمد ميجيل هيريرا مدرب المكسيك على الثنائي جيوفاني دوس سانتوس وبيرالتا في الهجوم والحارس جويرمو أوتشوا بدلا من خيسوس كورونا.

وجلس كورونا والمهاجم خافيير هرنانديز ثالث أكبر هدافي المكسيك عبر تاريخها بين الاحتياطيين. واستحوذت المكسيك على الكرة في الشوط الأول وصنعت عدة فرص للتسجيل بفضل اعتمادها على الهجوم من الأجنحة.

وكاد صمويل إيتو يحرز هدفا للكاميرون لكن تسديدته ذهبت إلى خارج الملعب. بينما ظهرت الأسود الإفريقية بشكل غير جيد، وربط البعض الظهور الباهت بالمشكلة المالية التي تعلقت بالبعثة قبل السفر إلى البرازيل.

يذكر أن الكاميرون لم تحقق سوى فوز واحد في آخر 13 مباراة لها بكأس العالم، وكانت أمام المنتخب السعودي بهدف واحد ضمن مونديال 2002.