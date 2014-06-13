بهدفي كرواتيا.. نيمار يتفوق على أساطير السامبا

دلف نيمار إلى التاريخ من أكبر أبوابه، بعد هدفيه مساء أمس ضد كرواتيا، والتي جعلته يحقق أفضل بداية للاعب برازيلي عبر التاريخ، في باكورة مشاركاته المونديالية، متفوقاً على بيليه ورونالدو وروماريو وأساطير برازيلية خالدة غيرهم.

وسجل نيمار هدفه الأول في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، وأتبعه بالثاني في الدقيقة 26 من الشوط الثاني، مما يعني أنه احتاج لـ71 دقيقة ليسجل أول ثنائياته ببطولة كأس العالم، متفوقاً على جيرزينو، الهداف الكبير الذي سجل ثنائية في أولى مبارياته بكأس العالم 1970، لكنه احتاج لـ83 دقيقة كي يهز شباك التشيك مرتين.

وتجاوز لاعب برشلونة الحالي، الهداف التاريخي لكأس العالم، رونالدو، الذي احتاج لـ4 مباريات بكأس العالم 1998 كي يسجل أول ثنائياته، حيث هز شباك المغرب في المباراة الثانية من دور المجموعات، وفي ثمن النهائي، سجل ثنائية بشباك تشيلي.

واحتاج روماريو لمباراتين أيضاً، كي يسجل أول ثنائية، وذلك بكأس العالم 1994، حيث هز شباك روسيا والكاميرون على التوالي في دور المجموعات، فيما احتاج الجناح الماهر غارينشا لـ4 مباريات كي يسجل أول هدفين موندياليين باسمه، وذلك ببطولة 1958 أمام إنجلترا.

ورغم مساهمته العظيمة بتحقيق اللقب الأول لبلاده، فإن بيليه احتاج لـ5 مباريات كي يسجل هدفيه الأولين، وذلك أمام ويلز وفرنسا، وهو ذات الرقم الذي احتاجه رونالدينو ببطولة 2002، عندما سجل هدفاً أمام الصين بدور المجموعات، وسجل الهدف الآخر أمام إنجلترا بربع النهائي.