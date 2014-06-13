سانيا يترك أرسنال وينضم لمانشستر سيتي

انتقل مدافع المنتخب الفرنسي لكرة القدم بكاري سانيا الى مانشستر سيتي، بطل الدوري الانكليزي، بعدما لعب في صفوف ارسنال الانكليزي ايضا لسبعة مواسم.



وأكد نادي مانشتر سيتي على موقعه الرسمي على الانترنت خبر انتقال سانيا (31 عاما) الى صفوفه بناء على عقد يمتد على ثلاثة اعوام، على ان يلتحق بفريقه الجديد بعد انتهاء مونديال البرازيل.



وكان سانيا أعلن قبل أسبوعين رحيله عن فريقه ارسنال الانكليزي قائلا: "قررت ترك ارسنال الذي معه كبرت. انها اللحظة المناسبة للانطلاق نحو تحد جديد، ولقد عشت لحظات جميلة معه والان حان وقت الرحيل".



واضاف سانيا الذي كان انتقل الى ارسنال بإشراف الفرنس ارسين فينغر عام 2007 آتيا من اوكسير: "الموسم الاخير كان صعبا بالنسبة الي ووجدت انه لا مكان للوصول الى اتفاق".



ولعب سانيا 284 مباراة على مدى الاعوام السبعة التي امضاها في صفوف "المدفعجية"، كما سجل حتى اليوم 41 مشاركة دولية مع فرنسا.





