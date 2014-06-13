كابيلو يعلن اعتزاله التدريب بعد مونديال 2018

أعلن الإيطالي فابيو كابيلو، مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم، يوم الجمعة، رغبته باعتزال مهنة تدريب كرة القدم بعد انتهاء فعاليات مونديال كأس العالم التي تحتضنها الملاعب الروسية.

وقال كابيلو في تصريحات صحافية نقلتها الوكالات العالمية: "حان الاعتزال". وينتهي عقد كابيلو مع المنتخب الروسي بعد انتهاء كأس العالم 2018، وأشار المدير الفني الإيطالي إلى أنه لن يعدل عن رأيه في الاعتزال "لأي سبب كان، ومهما كان شكل الأمور أثناء مونديال البرازيل 2014".

وقال كابيلو (67 عاماً) الذي جدد عقده مع المنتخب الروسي في يناير الماضي: "كل ما سيحدث في البرازيل، سيبقى في البرازيل".

وأكد كابيلو أن هدفه في مونديال البرازيل، الذي يبدأ خلال أقل من شهرين، هو الوصول بالمنتخب الروسي إلى دور الثمانية. وأوضح: "يجب أن يكون لي هدف، وهو تحقيق الانتصار في الملعب، ولكن في الوقت ذاته يجب أن أكون واقعياً، تجاوز دور المجموعات والوصول لدور الثمانية سيكون نتيجة مرضية".

وتمكن كابيلو من الصعود بالمنتخب الروسي لنهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014 لأول مرة منذ عام 2002، وسيلعب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة، التي تضم كلا من بلجيكا وكوريا الجنوبية والجزائر.