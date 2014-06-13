نيمار: لايوجد بداية أفضل من هذه

اعرب نجم برشلونة الاسباني نيمار عن سعادته العارمة بالبداية التي حققها في مونديال البرازيل 2014 بعد ان قاد البلد المضيف الى الفوز على كرواتيا 3-1 في المباراة الافتتاحية اليوم الخميس.



وفرض نيمار نفسه نجم اللقاء بامتياز بتسجيله ثنائية حول من خلالها تخلف بلاده الى تقدم 2-1 قبل ان يضيف اوسكار الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.



"كانت افضل مما توقعت"، هذا ما قاله نيمار بعد المباراة، مضيفا "كنت اتمنى الفوز بالمباراة، لكن ان اتمكن من بدء كأس العالم بثنائية فهذه فرحة لم يمكن قياسها".



وبدوره قال مدرب كرواتيا نيكو كوفاتش: "تركنا انطباعا ممتازا، اوجه تحية لشبان فريقي، انه لشرف لي ان ادربهم".



وبدا كوفاتش غاضبا في المؤتمر الصحافي الذي تبع المباراة من قرارات الحكم الياباني يويتشي نيشيمورا الذي منح البرازيليين ركلة جزاء سخية جدا والغى هدفا للكروات بداعي خطأ غير واضح من ايفيتسا اوليتش على الحارس جوليو سيزار.



وقال كوفاتش "كان من الافضل لنا ان نعلن انسحابنا والعودة الى منزلنا. لم يحظ المنتخب الكرواتي بالاحترام. اذا اعتبر (الحكم) بانها ركلة جزاء صحيحة، فمن الاحرى بنا التوقف عن لعب كرة القدم ومزاولة كرة السلة".





