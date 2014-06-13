12 مليون تغريدة في اليوم الأول من المونديال

لا ينحصر سباق التكنولوجيا مع مونديال 2014 على الشق التحكيمي، مع ادخال تكنولوجيا خط المرمى والدعوات المتصاعدة للاستفادة من مزايا التصوير المتعدد والدقيق، غداة قرار مثير للجدل باحتساب ضربة جزاء للبرازيل في المباراة الافتتاحية، فالتكنولوجيا فرضت نفسها شريكا في الحدث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



فإلى جانب المتابعة عبر الشاشة التي سجلت حوال مليار مشاهد خلال الافتتاح امس الخميس، تتصاعد نسب تفاعل المشاهدين مع مجريات المباريات واللاعبين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وقد شهدت المباراة الافتتاحية بين البرازيل وكرواتيا تبادل 12 مليون ومئتي ألف تغريدة على تويتر، بحسب ما أفاد موقع التواصل.



وشارك أكثر من 150 بلدا في الدردشة حول المباراة على شبكة تويتر التي باتت تعد اكثر من 255 مليون مستخدم ناشط حول العالم.



وكان نجم البرازيل نيمار أكثر لاعب تم ذكره، خصوصا بعد تسجيله هدفين للـ"سيليساو"، تلاه اوسكار الذي سجل الهدف الثالث ومارسيلو الذي سجل الهدف الاول في مرمى بلاده.







وهذه هي التغريدات الاكثر تشاركا خلال المباراة:



- "اهنئك شقيقي اوسكار على هدفك" (لاعب وسط بلجيكا ايدن هازار زميل اوسكار في تشلسي)



- "يوم المباراة!" (كيتون سترومبرغ، عضو الفرقة الفنية الاميركية امبلام3)



- "أنا متشوق لمتابعة انطلاق كأس العالم اليوم! اتمنى لو كنت في البرازيل لاختبر التجربة بالكامل" (وسلي سترومبرغ، عضو آخر في الفرقة)



- "هدف للبرازيل!!!!" (سترومبرغ)







ومنذ 10 يونيو، يقيس موقع تويتر نسب استخدام الهاشتاغ المستحدث نسبة لاعلام البلدان المشاركة)، لتحديد دعم المستخدمين للمنتخبات ومن يرون انه سيكون بطلا للعالم. وتتصدر البرازيل في عدد التغريدات حتى الساعة متقدمة على اسبانيا.



