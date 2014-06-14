الكاحل يغيّب بوفون عن مواجهة إنجلترا

ستمنع الإصابة جانلويجي بوفون حارس مرمى إيطاليا من خوض مباراة منتخب بلاده المرتقبة ضد إنجلترا مساء اليوم السبت في ماناوس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مونديال البرازيل 2014.

وأصيب بوفون في كاحل قدمه خلال التدريبات فيما يحل بدلاً منه سالفاتوري سيريجو حارس فريق باريس سان جيرمان، كما أعلن بوفون نفسه وكتب بوفون على مدونته "تويتر": "هناك نواح أخرى تستطيع أن تكون فيها مفيداً حتى لو يكن الأمر على أرض الملعب. إلى الأمام يا سالفاتوري الكبير".

ويبدو أنه ليس محظوظا من ناحية الإصابات عندما يتعلق الأمر بكأس العالم، ذلك لأنه خاض شوطاً واحداً في النسخة السابقة في جنوب إفريقيا ضد الباراغواي قبل أن يصاب في ظهره ويغيب عن مباراتي فريقه الأخيرتين في الدور الأول، حيث خرج من الدور الأول، وحل بدلاً منه فيديريكو ماركيتي.

ومن المتوقع أن يخوض بوفون المباراتين التاليتين لفريقه ضد كوستاريكا والأوروغواي، بحسب ما ألمحت شقيقته جويندالينا بقولها: "كنت قلقة جدا على حالته الصحية لكنه سرعان ما رفع من معنوياتي وقد تبادلنا الرسائل النصية صباح اليوم وطمأنني بأنه سيكون بخير في الأيام المقبلة".