البرازيل تستقبل كوستا بالصافرات وتهم الشذوذ الجنسي

تعرض مهاجم المنتخب الاسباني دييغو كوستا البرازيلي الاصل الى وابل من صفير الاستهجان ثم الشتم من طرف جماهير ملعب "فونتي نيفا أرينا" في سان سالفادور دي باهيا بمناسبة مواجهة ابطال العالم لهولندا الوصيفة اليوم الجمعة في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس العالم 2014 في البرازيل.



فخلال اعلان المذيع الداخلي للملعب اسماء اللاعبين قبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة (00ر16 بالتوقيت المحلي، 00ر19 توقيت غرينتش)، تم التصفيق بشدة للاعبين الاساسيين خاصة انييستا وتشافي على غرار روبن فان بيرسي واريين روبن، فيما نال دييغو كوستا صافرات الاستهجان والشتائم.



ولم تقتصر صافرات الاستهجان على فترة الاحماء بل استمرت حتى المباراة وفي كل مرة يلمس فيها دييغو كوستا الكرة، حتى ان الجماهير هتفت في مرات عدة "دييغو، فيادو !" أي "دييغو، اللوطي".



يذكر ان دييغو كوستا (25 عاما) ولد في ولاية سيرجيب احدى الولايات الصغرى المجاورة لولاية باهيا التي تعتبر سالفادور دي باهيا عاصمة لها.



واختار دييغو كوستا، الذي لعب مباراتين وديتين مع البرازيل، في اكتوبر الماضي الدفاع عن الوان اسبانيا حيث امضى اغلب فترات مسيرته الاحترافية.







