رئيس وزراء أستراليا لا يعرف اسم قائد المنتخب الوطني

أرسل توني أبوت، رئيس الوزراء الأسترالي، أفضل تمنياته لمنتخب بلاده لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس العالم، إلاّ أنه أخطأ في اسم كابتن المنتخب قبل بداية مباراته التي خسرها أمام تشيلي.

وظهر الرئيس أبوت في تسجيل فيديو بث على الإنترنت وهو يرتدي وشاحاً بلون قميص المنتخب على سترته، ووجه تحياته لكابتن الفريق مايل جديناك؛ إلا أنه نطق الاسم الأول "مايك" بشكل خاطئ.

وقال أبوت في تسجيل الفيديو "أنجي.. مايك والمنتخب أمامكم فرصة خلال كأس العالم لتحويل اللعبة العالمية إلى لعبتنا الوطنية." وكان يشير في حديثه إلى أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للمنتخب، ومايل جديناك، كابتن الفريق.

ورُفع تسجيل الفيديو سريعاً من على الإنترنت، ولكن ليس بالسرعة الكافية، إذ أُذيع في نشرات الأخبار، وبُثّ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهُزمت أستراليا في أولى مبارياتها ضمن مباريات المجموعة الثانية، أمام تشيلي 1-3 فيما يواجه الكنغر الأسترالي منتخب هولندا بالمباراة المقبلة.