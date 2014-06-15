إصابة الحارس دي خيا تزيد من متاعب الإسبان

غاب ديفيد دي خيا، الحارس البديل لمنتخب إسبانيا حامل لقب كأس العالم لكرة القدم، عن المران، الأحد، بسبب معاناته من إصابة عضلية أعلى الساق.

وقال منتخب إسبانيا بموقعه على الإنترنت: "الجهاز الطبي للفريق الإسباني سيقيم حالة الحارس المولود في مدريد بشكل يومي لتحديد موعد انضمامه للتشكيلة".

وخاض دي خيا (23 عاماً) مباراته الدولية الأولى مع منتخب إسبانيا أمام السلفادور في وقت سابق من الشهر الجاري في آخر لقاء ودّي لبلاده قبل كأس العالم بالبرازيل. فيما تضم التشكيلة الحارس بيبي رينا.

ومن غير المرجح أن يشارك دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، في أي مباراة في كأس العالم إلا إذا كان القائد إيكر كاسياس غير لائق للمشاركة رغم وجود مطالبات باستبعاد حارس ريال مدريد بعد خسارة الفريق 5-1 أمام هولندا في الجولة الأولى.

وستخوض إسبانيا مباراتها في الجولة الثانية لكأس العالم أمام تشيلي يوم الأربعاء المقبل في سعي منها للمضي قدماً والدفاع عن لقبها العالمي.