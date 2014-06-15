الأرجنتين تعتمد على ميسي أمام البوسنة

يلعب اليوم منتخب سويسرا مع منتخب الإكوادور مساء اليوم على ملعب ماني جارينشا الوطني ضمن المجموعة الخامسة التي يلعب فيها أيضاً منتخبا فرنسا والهوندوراس باستاد بيرو ريو، فيما تختم الأرجنتين السهرة صباح الاثنين عندما تلاقي البوسة في المجموعة السادسة على الماراكانا الشهير.

ويقود ميسي الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم أربع مرات هجوم الأرجنتين الذي يضم أيضا كلاً من سيرغيو اجويرو وانخيل دي ماريا. والذي يتوقع أن يكون مصدر صداع وقلق للمنافسين خلال البطولة المقامة في البرازيل.

وتسعى الأرجنتين إلى إحراز اللقب العالمي للمرة الثالثة، وستبدأ مسيرتها في البطولة بمواجهة منتخب البوسنة في أول ظهور له في النهائيات والذي سيعول على مهاجمه ايدن جيكو خلال المباراة التي ستقام في استاد ماراكانا الشهير.

أما فرنسا فستخوض مباراة دون نجمها ريبيري، ويتوقع أن تكون سهلة في مواجهة هندوراس ضمن المجموعة الخامسة في بورتو اليجري، لكن الفريق القادم من أميركا الوسطى سيسعى إلى تحقيق مفاجأة عن طريق محاولة الاستفادة من تذبذب أداء الفرنسيين الذين سبق لهم إحراز اللقب على أرضهم في 1998.

وربما تكون أول مواجهة على الإطلاق بين منتخبي سويسرا والإكوادور حاسمة في تحديد من سيحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، حيث ينظر إلى فرنسا باعتبارها الفائزة المحتملة بالصدارة بينما لا تعد هندوراس مرشحة للاستمرار.