الكولومبيون يشتكون أمن البرازيل لدى الفيفا

اشتكت كولومبيا للاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب ما وصفته بـ"مضايقات" أمنية لوفدها تسبب في تأخر وصول الفريق لمباراته الافتتاحية في كأس العالم أمام اليونان أمس.

وفي خطاب أرسل الى الفيفا بعد المباراة قال اتحاد كرة القدم في كولومبيا إنهم تعرضوا لمضايقات من عناصر الأمن المرافقين للبعثة تسببت في حالة استياء بين اللاعبين والجهاز الفني.

وقال ماوريسيو كوريا، المتحدث باسم منتخب كولومبيا، لرويترز: "لقد أعاقوا حركة المنتخب الكولومبي التي اصبحت بطيئة جداً". وتابع "وبسبب هذا الوضع تأخرنا أمس عن المباراة الاولى.. كان الأمر متعمداً".

ورغم المشاكل المزعومة لم تواجه كولومبيا أي عائق يذكر للفوز على اليونان 3-صفر على ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي.

وفي ساو باولو حيث يعسكر الفريق في البطولة ظهرت بوادر خلافات جديدة مع الفريق الامني المرافق. وقال كوريا "الطريقة التي يصدرون بها التعليمات غير جيدة وتعرض بعض افراد البعثة للدفع". لكنه أضاف انه بعد ان تقدمت البعثة بالشكوى للفيفا عادت الامور الى طبيعتها الآن.

وستواجه كولومبيا منتخب ساحل العاج يوم الخميس في برازيليا. وستكون آخر مباراة لهم في المجموعة الثالثة أمام اليابان في 24 يونيو.