فابريغاس يؤكد: أوزيل خلف رحيلي إلى تشيلسي

كشف سيسك فابريغاس، لاعب وسط منتخب إسبانيا، عن حديثه إلى أرسين فينغر، مدرب أرسنال، قبل انتقاله إلى تشيلسي لكن المدرب أبلغه بأن مسعود أوزيل يشغل مركزه في الفريق.

وكانت الأولوية لأرسنال في ضم لاعبه السابق فابريغاس الذي انتقل من برشلونة في نهاية الموسم الماضي إلى تشيلسي في صفقة قدرت وسائل الإعلام قيمتها بنحو 33 مليون يورو (45 مليون دولار) إضافة إلى ثلاثة ملايين يورو أخرى مشروطة بأداء اللاعب.

وقال فابريغاس في مؤتمر صحفي بمقر إقامة منتخب إسبانيا في كأس العالم "تحدثنا إلى فينغر لكنه قال إنه سيكون من الصعب أن يجد مكانا لي في الملعب في ظل انشغال مركزي باللاعب أوزيل".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 27 عاماً: "كانت هناك عدة عروض جيدة جداً واخترت بين أفضل عرضين أو ثلاثة عروض. تحدثت إلى جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي وقال ما أود أن أسمعه وسارت الأمور سريعاً".

وتابع "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك الأمر إذ إننا في حاجة إلى التركيز على المنتخب الوطني وكأس العالم".

وشارك فابريغاس كبديل في الشوط الثاني من المباراة الافتتاحية لإسبانيا التي انتهت بخسارتها 5-1 أمام هولندا في المجموعة الثانية.

وقال فبريغاس إن منتخب بلاده سيستمد قوته مما حدث في كأس العالم منذ أربع سنوات حينما خسر الفريق مباراته الأولى أمام سويسرا ثم فاز فيما بعد على تشيلي في الجولة الثالثة وشق طريقه نحو اللقب.

وأضاف في إشارة إلى فوز إسبانيا أيضاً ببطولة أوروبا في 2008 و2012 "نحتاج إلى التفكير فيما حققناه في آخر ست سنوات. لا يمكن الركون إلى الماضي لكن هناك أشياء إيجابية يمكن استخلاصها مما حدث منذ أربع سنوات عندما واجهنا تشيلي أيضا وفزنا 2-1 آنذاك".

وستلعب إسبانيا في الجولة الثانية لكأس العالم أمام تشيلي يوم الأربعاء المقبل قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات أمام أستراليا في 23 يونيو الجاري.

وقال لاعب الوسط "كان الموقف مختلفا (في 2010) إذ لم نكن في حاجة إلى فوز بعدة أهداف وكانت تشيلي تأهلت أيضا ولم تكن في حاجة إلى القتال. سنلعب بأسلوبنا المعتاد بالاستحواذ على الكرة لكننا نحتاج إلى مزيد من التحرك أثناء التمريرات".

وأضاف "هناك طرق مختلفة للعب. نشتهر بأسلوبنا في تمرير الكرات وهذا هو وقت اللجوء إلى الهجوم والتحلي بالشجاعة. نحتاج إلى السيطرة على المباراة وتسجيل الكثير من الأهداف".