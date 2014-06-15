فان بيرسي: هدفي في مرمى كاسياس.. الأفضل

أشاد روبن فان بيرسي، مهاجم منتخب هولندا، بهدف التعادل الذي أحرزه في مرمى إيكر كاسياس، حارس منتخب إسبانيا، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثانية، وأكد اللاعب الهولندي أن الهدف يعتبر من أفضل الأهداف طوال مسيرته الكروية.

وقال فان بيرسي في تصريحات نشرتها شبكة "ESPN": "إنه الهدف الأفضل في مسيرتي، في الحقيقة كان مذهلاً ومن أهم الأشياء التي حدثت في تاريخي".

وأضاف: "الهدف كان فيه مخاطرة كبيرة، رأيت كاسياس متقدماً أمام خط المرمى، فقررت القفز عالياً على الكرة من مرة واحدة ولعبها ساقطة قوية بهذه الطريقة، يا له من هدف".

وقال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي إن اختياره لهذا الهدف كأفضل الأهداف في مسيرته بسبب حدوثه أثناء كأس العالم وأمام منتخب كبير مثل إسبانيا التي اكتسحت العالم خلال آخر ست سنوات.

يُذكر أن الطواحين الهولندية فازت بطلة العالم 5-1 في نتيجة تعتبر مفاجئة لمتابعي كأس العالم.