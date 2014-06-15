في الثواني الأخيرة.. سويسرا تحرز الفوز على الإكوادور

فازت سويسرا على الإكوادور 2-1، مساء الأحد، وقدم المنتخب السويسري الأحمر أداءً كبيراً في الشوط الثاني ما جعله يحصد النقاط الثلاث كاملة على استاد ماني جارينشا الوطني، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم، فيما قاد المباراة تحكيمياً الأوزبكي رفشان إيرامتوف.

وسجّلت الإكوادور الهدف الأول عبر إينير فالنسيا بالدقيقة 22، ومن لعبة رأسية أدرك السويسري أدمير محمدي التعادل في الدقيقة 48 قبل أن يسجل سفيرفيتش هدف الفوز في وقت بدل الضائع من الشوط الثاني وسط فرحة عارمة.

وأهدر شيردان شاكيري أول فرصة لسويسرا عندما توغل بالكرة وسددها بجوار القائم بعد مرور ربع ساعة من حافة منطقة الجزاء.

ولكن قبل نحو 20 دقيقة من النهاية كان شاكيري لاعب بايرن ميونيخ

قريباً من إحراز هدف الفوز لسويسرا عندما انفرد بالمرمى من ناحية لليسار وسدد الكرة في الشبكة الخارجية للمرمى. وكان التكافؤ حاضراً إلى حد كبير طوال المباراة.

وحتى عندما تقدم فالنسيا بضربة رأس من مدى قريب بعد ركلة حرة نفذها والتر أيوفي أدرك المنافس التعادل بالطريقة ذاتها.

واستغل محمدي - الذي شارك في بداية الشوط الثاني بدلاً من فالنتين شتوكر - ركلة ركنية نفذها ريكاردو رودريغيز ووضع الكرة برأسه في المرمى من نفس المكان تقريباً الذي سجلت منه الإكوادور.

لكن قبل الهدف بدقيقة واحدة أطلق المدافع شتيفان ليختشتاينر تسديدة من خارج المنطقة تحولت إلى ركلة ركنية وأسفرت عن الهدف.

وكادت سويسرا التي استحوذت على الكرة كثيراً خلال الشوط الثاني أن تدفع ثمن خروج خاطئ من الحارس دييغو بيناليو عن مرماه، لكن الدفاع أنقذ الفرصة في الوقت المناسب.

وفي الدقائق الأخيرة زادت الإثارة في ظل سعي كل منتخب الخروج بالنقاط الثلاث حتى تمكن سيفيروفيتش من خطف هدف الانتصار الثمين في المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً فرنسا وهندوراس.