لاعبو كرواتيا يقاطعون الإعلام بعد ظهورهم "عراة"

قال المدرب نيكو كوفاتش، الأحد، إن لاعبي كرواتيا يرفضون التحدث إلى الصحافيين في كأس العالم بعد نشر صور لهم وهم عراة في المسبح المخصص للفريق.

واختبأ مصوران خلف الأشجار القريبة والتقطا صوراً وقاما بنشرها على مواقع إلكترونية.

وقال كوفاتش غاضبا للصحافيين في القاعدة التدريبية للفريق في برايا دو فورتي: "لا أستطيع إجبارهم (اللاعبين) على التحدث معكم بعد الضرر الذي سببتموه لهم ولأسرهم".

وأضاف "كيف يكون شعورك حينما يلتقط أحدهم صوراً لك وأنت من دون ملابسك؟ يتمسكون بعدم الحديث مع الصحافيين ولا أدري هل ستنتهي المقاطعة غداً أو سوف تستمر حتى نهاية مشوارنا في كأس العالم".

وتابع "أحترم رأي لاعبي فريقي وأعلم أيضاً أن ما تقومون به إجمالاً حتى الآن لم يخرج عن الاحترافية، لكنكم شوّهتم عملكم بهذا الحادث. العالم بأسره شاهد هذه الصور".

وستلتقي كرواتيا مع الكاميرون في ماناوس يوم الاربعاء بعد خسارتها مباراة الافتتاح امام البرازيل 3-1، بينما خسر منتخب الكاميرون 1-صفر أمام المكسيك.