الأرجنتيني هيغواين: انتقالي إلى برشلونة فكرة جيدة

أثار غونزالو هيغواين، مهاجم منتخب الأرجنتين وفريق نابولي الإيطالي، التكهنات حول احتمال انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني، بعدما كشف عن اتصالات قائمة مع النادي الكاتالوني وصيف الليغا لهذا الموسم.

وقال هيغواين عقب مباراة منتخب بلاده التي انتهت بالفوز على البوسنة 2-1 في أولى مباريات المجموعة الرابعة أمس الجمعة، إن فكرة الانضمام إلى النجم ليونيل ميسي تروق له، وقال: "أي لاعب سيكون مسروراً للعب في برشلونة، وإنه أمر جيد لأي لاعب ويجعل أياً كان سعيداً".

ولدى سؤاله عن اللعب إلى جانب ميسي في "كامب نو"، أضاف هيغواين: "أتمنى ذلك، وهذا واضح، فأنا أتمتع بالأمر هنا مع المنتخب الوطني". وسبق أن لعب هيغواين لصفوف ريال مدريد بين 2006 و2013.

غير أن مهاجم نابولي رفض الجزم بأن انتقاله بات حتمياً وقريباً، بعدما كانت تقارير إعلامية في إسبانيا تحدث عن إبرام صفقة على هذا الصعيد، وختاماً لا أسعى وراء الأمر، وكل تركيزي منصبّ على كأس العالم.