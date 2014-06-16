البطل شوماخر.. يستيقظ من غيبوبته الطويلة

أعلنت الناطقة باسم عائلة السائق الألماني مايكل شوماخر، الاثنين، أن البطل شوماخر استفاق من غيبوبته الطويلة التي استمرت أكثر من خمسة أشهر فيما غادر المستشفى الذي كان يمكث فيه بجرينوبل بفرنسا الماضي.

ولم يكشف بيان المتحدثة باسم شوماخر، سابين كيهم، عن المكان الذي سيتابع فيه البطل الألماني السابق مرحلة إعادة التأهيل، كما لم تكشف أي تفاصيل إضافية عن حالته الصحية. لكن حسب الأنباء، أن بطل الفورمولا دخل أحد مستشفيات لوزان، حسب ما اكد متحدث باسم مركز الاستشفاء الجامعي في منطقة فود لفرانس برس.

وقالت المتحدثة: "مايكل خرج من المستشفى وعائلته تشكر الأطباء والأشخاص الذين أشرفوا على علاجه، وأيضاً جميع الأشخاص الذين أرسلوا تمنياتهم بشفاء مايكل".

وأضافت "بالنسبة الى المستقبل، نحن نطلب التفهم بأن مرحلة إعادة التأهيل ستحصل في مكان بعيد عن اعين الناس".

وكان شوماخر (45 عاماً) يرقد منذ تعرضه لحادث التزلج في جبال الألب الفرنسية في المستشفى، حيث وضع في غيبوبة مصطنعة لتخفيف الضغط عن دماغه بسبب الاصابة الخطيرة التي تعرض لها بعدما ارتطم رأسه بصخرة بعد سقوطه خلال تزلجه خارج المسار، ثم بدأت عملية ايقاظه من الغيبوبة المصطنعة في 30 يناير الماضي.

وتحطمت الخوذة التي كان يرتديها سائق فيراري السابق الى نصفين قبل ان ينقل الى المستشفى بصورة عاجلة، وأجريت له منذ ذلك التاريخ عمليتين جراحيتين في الرأس.



وتأتي استفاقة شوماخر قبل المباراة الأولى لألمانيا في المونديال اليوم أمام البرتغال كدفعة معنوية كبيرة للمانشافت، خاصة بعدما أعلن نجوم المنتخب الألماني أنهم سيهدون لقب المونديال لشوماخر.