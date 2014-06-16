الهولندي كومان مدرباً لساوثمبتون الإنجليزي

أعلن نادي ساوثمبتون الانجليزي لكرة القدم، الاثنين، تعيين رونالد كومان مدافع برشلونة الاسباني ومنتخب هولندا سابقا مدربا جديدا للفريق اعتبارا من الموسم المقبل.

ووقع كومان الذي فسخ عقده مع فينورد الهولندي الشهر الماضي، على عقد مدته ثلاث سنوات سنوات وسيخلف الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المنتقل للاشراف على توتنهام.

وتم تعيين كومان (51 عاماً) بعد اجتماع ايجابي مع المدير التنفيذي لساوثمبتون ليس ريد اقنعه خلاله بفلسفته الكروية.

وقال كومان: "أنا سعيد جدا بالانضمام الى ساوثمبتون. انها مناسبة للاستمرار بتطوير كرة القدم العريقة في هذا النادي". واضاف "خلال اجتماعي الاول مع ليس ريد، استطعت الوصول الى خلاصة مفادها انه النادي الانسب لي. لدينا نفس الفلسفة الكروية ونفس المفهوم لتطوير اللعبة".

وسيساعد رونالد في مهمته مع ساوثمبتون شقيقه ايرفين كمساعد للمدرب، ويان كلويتنبرغ كمساعد مدرب للياقة البدنية.

من جانبه، صرح ريد "من اللحظة التي اجتمعنا فيها مع رونالد، كان واضحا انه يملك الرؤية والطموح للتحليق بنادينا. لديه نفس الفلسفة الكروية وبإمكانه نقل النادي الى المستوى الاول".