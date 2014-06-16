برشلونة يعلن عن ضم راكيتيش من إشبيلية

أعلن برشلونة الإسباني، عبر بيان رسمي، عن توصله لاتفاق مع نظيره إشبيلية، لانتقال الكرواتي إيفان راكيتيش، لاعب الأخير، ليحل بدلاً من سيسك فابريغاس الذي انتقل الى تشيلسي اللندني قبل أيام.

ولم يفصح النادي الكاتالوني عن قيمة صفقة انتقال صانع الألعاب المشارك مع منتخب بلاده بكأس العالم، إلا أن مصادر صحافية إسبانية أشارت إلى دفع وصيف الدوري الإسباني لـ20 مليون يورو، مقابل إعارة دينيس سواريز، لاعب الفريق الرديف، إلى النادي الأندلسي لموسمين.

وانتقل راكيتيش الى إشبيلية في صيف عام 2011، وبرز بشكل واضح هذا العام، وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الأوروبي على حساب بنفيكا البرتغالي.